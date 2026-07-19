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Formula 1, ordine d’arrivo Gp Belgio e nuova classifica del Mondiale

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, allungando in testa al Mondiale. Oggi, domenica 19 luglio, il pilota della Mercedes è tornato a trionfare sul circuito di Spa, precedendo ‘in volata’ la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen, che ritorna così sul podio. Quarto Hamilton, che torna secondo nel Mondiale superando Russell, costretto al ritiro per un contatto proprio con Lewis in partenza. Ecco l’ordine d’arrivo e la classifica Piloti del Mondiale di Formula 1. 

 

L’ordine d’arrivo del Gran Premio del Belgio: 

1 Kimi Antonelli (Mercedes) 

2 Charles Leclerc (Ferrari) +1.952 

3 Max Verstappen (Red Bull) +11.586 

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +17.245 

5 Oscar Piastri (McLaren) +18.988 

6 Isack Hadjar (Red Bull) +23.555 

7 Lando Norris (McLaren) +24.208 

8 Gabriel Bortoleto (Audi) +48.400 

9 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +50.225 

10 Franco Colapinto (Alpine) +75.617 

11 Pierre Gasly (Alpine) +76.248 

12 Liam Lawson (Racing Bulls) +76.965 

13 Nico Hülkenberg (Audi) +77.783 

14 Oliver Bearman (Haas) +93.516 

15 Alexander Albon (Williams) +102.774 

16 Carlos Sainz (Williams) +103.788 

17 Esteban Ocon (Haas) +109.493 

18 Valtteri Bottas (Cadillac) 1 giro 

19 Fernando Alonso (Aston Martin) 2 giri 

 

La classifiica Piloti di Formula 1 aggiornata dopo il Gp del Belgio: 

1 Kimi Antonelli (Mercedes) 204 

2 Lewis Hamilton (Ferrari) 159 

3 George Russell (Mercedes) 154 

4 Charles Leclerc (Ferrari) 126 

5 Lando Norris (McLaren) 103 

6 Oscar Piastri (McLaren) 92 

7 Max Verstappen (Red Bull) 91 

8 Isack Hadjar (Red Bull) 60 

9 Pierre Gasly (Alpine) 42 

10 Liam Lawson (Racing Bulls) 39 

11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 22 

12 Franco Colapinto (Alpine) 19 

13 Oliver Bearman (Haas) 18 

14 Gabriel Bortoleto (Audi) 10 

15 Carlos Sainz Jr. (Williams) 6 

16 Alexander Albon (Williams) 5 

17 Esteban Ocon (Haas) 3 

18 Sergio Perez (Cadillac) 1 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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