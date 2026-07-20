22.3 C
Firenze
lunedì 20 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Argentina, Scaloni scoppia a piangere e abbandona conferenza

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lionel Scaloni piange al termine della finale dei Mondiali 2026. Il ct dell’Argentina è stato battuto dalla Spagna per 1-0 ai tempi supplementari nell’ultimo atto della rassegna iridata andata in scena in Stati Uniti, Messico e Canada e a fine partita non è riuscito a trattenere le lacrime, in un misto di tristezza e commozione. 

Durante la conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul futuro della Nazionale, Scaloni ha iniziato a commuoversi parlando del gruppo che si è formato durante il suo ciclo e che dirà addio ad alcuni dei suoi pilastri, in primis Lionel Messi. 

“Questo è un gruppo fantastico, che non è facile da formare”, ha detto Scaloni, con la voce rotta dal pianto, che è poi scoppiato durante la conferenza stampa. Il ct ha iniziato a piangere, con le lacrime incontrollabili e ha dovuto abbandonare la sala stampa chiudendo con un: “Mi dispiace”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
22.3 ° C
23.4 °
20.4 °
66 %
0.9kmh
65 %
Lun
34 °
Mar
33 °
Mer
33 °
Gio
34 °
Ven
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1865)ultimora (1170)Video Adnkronos (368)Tecnologia (75)sport (61)salute (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati