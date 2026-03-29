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Formula 1, ordine d’arrivo Gp Giappone e classifica Piloti

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Giappone e diventa leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 29 marzo, il pilota italiano della Mercedes ha trionfato a Suzuka, nel terzo appuntamento della stagione, chiudendo la gara davanti alla McLaren di Oscar Piastri e a . Ecco l’ordine di arrivo del Gp del Giappone e la classifica Piloti del Mondiale. 

 

L’ordine d’arrivo del Gran Premio del Giappone di Formula 1: 

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1h28’03”403. 

2. Oscar Piastri (McLaren) + 13”722 

3. Charles Leclerc (Ferrari) + 15”270 

4. George Russell (Mercedes) + 15”754 

5. Lewis Hamilton (Ferrari) + 23”479 

6. Lando Norris (McLaren) + 25”037 

7. Pierre Gasly (Alpine) + 32”340 

8. Max Verstappen (Red Bull) + 32”677 

9. Liam Lawson (Racing Bulls) + 50”180 

10. Esteban Ocon (Haas) + 51”216 

11. Nico Hulkenberg (Audi) + 52”280 

12. Isack Hadjar (Red Bull) + 56”154 

13. Gabriel Bortoleto (Audi) + 59”078 

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) + 59”848 

15. Carlos Sainz (Williams) + 1’05”008 

16. Franco Colapinto (Alpine) + 1’05”773 

17. Alexander Albon (Williams) + 1’32”453 

18. Sergio Perez (Cadillac) + 1 giro 

19. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1 giro 

20. Valtteri Bottas (Cadillac) + 2 giri. 

 

La nuova classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 dopo il Gp del Giappone: 

1. Andrea Kimi Antonelli 72 punti 

2. George Russell 63 

3. Charles Leclerc 49 

4. Lewis Hamilton 41 

5. Lando Norris 25  

6. Oscar Piastri 21 

7. Oliver Bearman 17  

8. Pierre Gasly 15 

9. Max Verstappen 12 

10. Liam Lawson 10. 

 

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