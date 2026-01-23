5.6 C
Firenze
venerdì 23 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Formula 1, svelata la Ferrari SF-26: come sarà la nuova Rossa in gara per il Mondiale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ stata svelata oggi venerdì 23 gennaio, la nuova Ferrari. La SF-26 è la settantaduesima monoposto realizzata dalla Ferrari per il Mondiale F1 e nasce in un contesto regolamentare rivoluzionato. La prima cosa che salta all’occhio è l’abitacolo bianco ‘stile 312’. Le nuove norme tecniche hanno imposto una revisione completa dell’architettura della vettura. Il telaio segna l’abbandono dell’effetto suolo in favore di un diverso concetto aerodinamico, caratterizzato da superfici più pulite e da una filosofia progettuale orientata alla riduzione del peso e al miglioramento dell’efficienza complessiva, in linea con gli obiettivi fissati dalla F1 per il nuovo ciclo tecnico al via in questa stagione. 

Anche la power unit rappresenta una svolta significativa: il regolamento 2026 introduce una nuova generazione di propulsori ibridi, con l’eliminazione della MGU-H e l’incremento delle prestazioni della MGU-K, che arriva fino a 350 kW, rafforzando il ruolo della componente elettrica. Questo cambiamento ha richiesto un approccio progettuale completamente nuovo e una integrazione maggiore tra telaio e power unit. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
5.6 ° C
6.7 °
4.8 °
75 %
1.5kmh
75 %
Ven
8 °
Sab
10 °
Dom
9 °
Lun
9 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1377)ultimora (1224)Eurofocus (56)sport (53)demografica (44)arresto (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati