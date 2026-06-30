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Germania, bufera su Nagelsmann: “Non mi dimetto”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Tutti contro Julian Nagelsmann in Germania. Dopo il flop ai Mondiali 2026, dove la Nazionale tedesca è stata eliminata ai sedicesimi di finale dal Paraguay, la stampa e l’opinione pubblica si sono scagliate, inevitabilmente, contro il commissario tecnico, che però non ha alcuna intenzione di dimettersi. 

A rivelarlo è stato proprio Nagelsmann nella conferenza stampa post partita: “Voglio continuare a guidare la Nazionale, sono pronto”, ha detto l’ex tecnico del Bayern Monaco, “nel calcio però non si ha tutto sotto controllo. Se la Federazione lo desidera, sarei molto felice di preparare gli Europei e la Nations League. Se non lo desiderano, devono dirmelo e me ne andrò”. 

La Federazione, dal canto suo, sembra intenzionata a confermare Nagelsmann: “Julian è un allenatore di altissimo livello. Sono convinto che sia probabilmente la persona giusta per continuare”, ha detto Rudi Voller, “è un combattente. Non posso e non voglio dire altro al momento. Ci incontreremo di nuovo nei prossimi due giorni e poi vedremo. Per me, è la persona giusta al posto giusto”. 

 

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