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Giordania-Algeria: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – La Giordania sfida l’Algeria ai Mondiali 2026. Martedì 23 giugno la Nazionale giordana sfida quella africana – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La Giordania è stata battuta dall’Austria all’esordio per 3-1, mentre l’Algeria è stata superata dall’Argentina per 3-0. 

 

La sfida tra Giordania e Algeria è in programma martedì 23 giugno alle 5 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Giordania (3-4-2-1): Abulaila; Nasib, Alarab, Abualnadi; Haddad, Al Rashan, Al Rawabdeh, Abu Taha; Fakoury, Tamari; Olwan. Ct. Sellami.  

Algeria (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Maza; Hadji Moussa, Gouiri, Chaibi. Ct. Petkovic. 

 

Giordania-Algeria sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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