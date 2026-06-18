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Gli studenti del liceo Virgilio dopo la prima prova della maturità: “E’ andata, ora pensiamo a domani”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – ”La prima prova è andata, ora pensiamo a domani”. Gli studenti del Virgilio, storico liceo nel centro di Roma, tirano un sospiro di sollievo dopo la prima prova dell’esame di maturità ma la gioia e l’entusiasmo lasciano presto spazio alla preoccupazione per le prove successive. ”Le tracce erano molto belle, lo hanno detto anche i professori” anche se ”quando ho avuto il foglio ho notato che erano sette e per leggerle ci abbiamo messo circa un’ora”, racconta all’Adnkronos Rodolfo, 18 anni. Come lui molti altri studenti hanno espresso le loro impressioni sul tema e per molti la scelta è caduta sul testo argomentativo, la cui fonte è un articolo della giornalista tedesca Wenke Husmann “Funziona a meraviglia”, che tratta il concetto di “incanto”. Questa proposta chiedeva agli studenti di riflettere sulla capacità umana di provare stupore e meraviglia davanti alle manifestazioni della natura.  

”Per me è stato altamente facile”, dice Ottavia. ”Anche io l’ho scelta”, aggiunge Liam. Ma c’è anche chi ha preferito confrontarsi con il testo di Vitaliano Brancati ‘I Piaceri’. ”Ho scelto la traccia sulla memoria perché penso sia fondamentale in questo momento ricordare eventi passati per fare in modo che non accadano più”, sottolinea.  

”Domani ci sarà la versione di latino, spero in qualcosa di semplice, un Seneca, un Quintiliano, però se esce Tacito ce la faremo lo stesso”, dice Matteo, 19 anni mentre Ottavia, che non frequenta il liceo classico, ma l’internazionale, è spaventata dalla prova d’inglese. ”Dovremmo scrivere due testi di più o meno 300 parole – dice – e io non so molto l’inglese”. ”Adesso andrò sicuramente a studiare”, aggiunge Matteo mentre Giovanni non sembra affatto preoccupato. “No, no, io vado subito in palestra – afferma – studiare studierò”. 

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