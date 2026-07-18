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Gp Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen

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(Adnkronos) – E’ ancora di Kimi Antonelli la pole position. Il pilota italiano della Mercedes conquista il primo posto nella griglia di partenza del Gp del Belgio di F1, decima tappa del Mondiale. Antonelli con il tempo di 1.44.361, si prende la sesta pole in carriera, tutte quest’anno, eguaglia il record italiano di Ascari nel 1953 ed è il primo italiano in pole a Spa dal 2009 con Fisichella.  

La Mercedes del pilota italiano precede la Red Bull di Max Verstappen, che usa la scia di Hadjar ma non basta, poi la Mercedes di George Russell e le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton con il mistero della bandiera gialla nel finale. La McLaren di Lando Norris chiude 3° ma scatterà 13° per la penalità di 10 posizioni, mentre la Red Bull di Isak Hadjar scatterà dal fondo della griglia nel Gp in programma domenica alle 15.  

La McLaren di Oscar Piastri partirà sesta seguita da Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine).  

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