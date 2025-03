Gp Cina, ordine d’arrivo e le classifiche del Mondiale

(Adnkronos) – Le classifiche del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp di Cina, seconda gara della stagione. Dominio McLaren a Shanghai: Piastri vince seguito da Norris, che chiude al secondo posto, mentre la Mercedes di Russel finisce terza. Quarto Verstappen. Quinto e sesto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Il terzo Gran Premio dell’anno è in programma in Giappone domenica 7 aprile. 1. Oscar Piastri (McLaren) 2. Lando Norris (McLaren) 3. George Russell (Mercedes) 4. Max Verstappen (Red Bull) 5. Charles Leclerc (Ferrari) 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 7. Esteban Ocon (Haas) 8. Kimi Antonelli (Mercedes) 9. Alex Albon (Williams) 10. Oliver Bearman (Haas) 1. Norris 44 2. Verstappen 36 3. Russell 35 4. Piastri 34 5. Antonelli 18 6. Leclerc Ferrari 18 7. Hamilton 17 8. Albon 12 9. Stroll 8 10. Ocon 6 1. McLaren 78 2. Mercedes 53 3. Red Bull 36 4. Ferrari 35 5. Williams 12 6. Aston Martin 8 7. Haas 7 8. Stake F1 Team Kick Sauber 6 9. Rb 3 10. Alpine 0 —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)