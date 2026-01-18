11.3 C
Firenze
domenica 18 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Groenlandia, Meloni: “Aumento dazi errore, non condivido decisione”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’aumento dei dazi Usa nei confronti dei Paesi che inviano soldati in Groenlandia è “un errore”, una “decisione che non condivido”. Così la premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a Seul, ultima tappa della sua missione in Oriente.  

Oggi “ho sentito il presidente Usa Donald Trump e il segretario della Nato Rutte”, ha sottolineato la presidente del Consiglio. E “nel corso della giornata sentirò anche i leader europei” per parlare della questione. “Ho convocato una riunione, credo che in questa fase sia molto importante parlarsi e che sia molto importante evitare un’escalation, perché si può lavorare insieme per raggiungere un obiettivo che è utile e necessario per tutti”, ha aggiunto la presidente del Consiglio. 

“A partire dal 1° febbraio 2026, a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia verrà applicata una tariffa del 10% su tutte le merci spedite negli Stati Uniti d’America. Il 1° giugno 2026, la tariffa aumenterà al 25%”, ha annunciato Trump aggiungendo che i dazi spariranno solo quando sarà raggiunto “un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia”. 

La previsione di un aumento dei dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia, secondo me, è un errore e ovviamente non la condivido. Condivido invece l’attenzione che la presidenza americana attribuisce alla Groenlandia e in generale all’Artico, che è una zona strategica nella quale va evitata un’eccessiva ingerenza di attori che possono essere ostili”, ha sottolineato Meloni aggiungendo: “Continuo a insistere sul ruolo della Nato: è la Nato il luogo nel quale noi dobbiamo cercare di organizzare insieme strumenti di deterrenza verso ingerenze che possono essere ostili in un territorio che è chiaramente strategico. Credo che il fatto che la Nato abbia cominciato a lavorare su questo sia una buona iniziativa e, a maggior ragione per questo, poiché la Nato ha cominciato a fare questo lavoro, credo che sia un errore oggi imporre nuove sanzioni”.  

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.3 ° C
13.5 °
10 °
74 %
1.8kmh
63 %
Dom
12 °
Lun
11 °
Mar
9 °
Mer
9 °
Gio
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1154)ultimora (1037)Eurofocus (49)demografica (35)sport (33)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati