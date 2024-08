In Corea del Nord 250 nuovi lanciamissili, Kim: “Importanti attività militari al confine”

(Adnkronos) –

"Abbiamo 250 nuovi sistemi di lancio" per "missili balistici tattici". Torna a parlare il leader nordcoreano Kim Jong Un. Si è espresso così durante una cerimonia di cui dà notizia l'agenzia Kcna in un momento di tensioni nella regione. "Come potete vedere abbiamo 250 nuovi lanciamissili balistici tattici prodotti dalla classe operaia militare con le sue forze e la sua tecnologia – ha detto Kim dopo che la scorsa settimana Corea del Sud e Stati Uniti hanno concluso manovre militari congiunte – Ora saranno consegnati ai nostri militari e saranno responsabili di importanti attività militari nelle zone di confine". Si tratta, ha aggiunto, di una "prima fase" e "ogni anno" – ha promesso – verrà mostrato al mondo un processo di sostituzione degli armamenti con sistemi innovativi. "Il mondo osserva lo sviluppo della nostra potenza militare, ha sostenuto, parlando di "uno speciale effetto deterrente". "La vera pace viene assicurata costruendo una grande forza", ha chiosato. La Corea del Nord deve essere pronta per il confronto dopo un'esperienza "di oltre 30 anni nelle relazioni con gli Stati Uniti" e la sua capacità nucleare sarà legittimata "quanto più brutale e spietata sarò l'aggressione". Kim ha insistito sulla "necessità di migliorare continuamente le nostre capacità di difesa". La Corea del Nord, ha affermato ancora, è stata in grado di creare un sistema di armi nucleari "in grado di rispondere immediatamente a qualsiasi azione di minaccia".