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“Iran derubato”, scoppia caso fuorigioco a Mondiali. Ma non conoscono la regola

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Iran derubato ai Mondiali 2026”. Su X stanno impazzando i tweet dei tifosi iraniani e non solo dopo il pareggio 1-1 contro l’Egitto, che ha condannato la Nazionale della Repubblica islamica al terzo posto del girone G alle spalle proprio degli africani. 

A finire nel mirino, in particolare, è il gol annullato in pieno recupero a Khalilzadeh che dà vita a un finale di partita drammatico. Succede tutto al 90’+3: l’Iran trova la rete che sarebbe valsa secondo posto e qualificazione ai sedicesimi di finale, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Cinque minuti più tardi è invece Ezatolahi a sfiorare la rete, ma il suo tiro finisce contro la traversa. 

Il gol del giocatore dell’Iran viene annullato in quanto soltanto oltre il penultimo difendente egiziano, visto che il portiere si trovava a centro area dopo l’uscita sul corner avversario. Su X però, in molti non conoscono la regola del fuorigioco, che prevede come ci debbano essere due difendenti, portiere compreso, tra l’attaccante e la porta per tenerlo in gioco e non, come erroneamente si può pensare, un solo giocatore. 

“Mi sono perso qualcosa… come fa a essere fuorigioco???”, scrive un utente. Un dubbio largamente condiviso: “Sono estremamente confuso su come questo gol dell’Iran sia stato annullato per fuorigioco. Quel difensore egiziano in alto non stabilisce la linea del fuorigioco, dato che è il più arretrato?”. E ancora: “Non c’è nessun fuorigioco, l’Iran è stato derubato”. 

 

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