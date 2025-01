La volta buona, tutti gli ospiti di questa settimana da Caterina Balivo

(Adnkronos) – ‘La Volta Buona’, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 su Rai 1, apre la settimana di programmazione con il ricordo delle vittime dell’Olocausto. In occasione del Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio, Sultana Razon Veronesi, vedova dell’oncologo Umberto Veronesi, condividerà la sua storia personale, raccontando di quando fu deportata con tutta la famiglia, e offrendo un momento di riflessione profonda. Sarà ospite poi l’attrice Gabriella Pesson, per raccontare del suo ultimo ruolo da protagonista nella fiction Rai ‘Il Conte di Montecristo’. Spazio alla musica, con l’orecchio teso alle novità di Sanremo, con Gigliola Cinquetti, tra i coach nel programma del sabato sera di Rai 1 ‘Ora o mai più’.

Martedì 28 Pierpaolo Petrelli, da poco diventato papà, sarà in studio assieme a Giulia Ottonello, con cui divide il palco a teatro nel musical ‘Rocky’. A seguire Marco Aceti, attore e vigile del fuoco, presenterà il cortometraggio ‘Gli Elefanti’, che racconta con intensità e umanità il mondo dei pompieri.

Mercoledì 29 gennaio, l’artista Silvia Mezzanotte regalerà un assaggio del suo spettacolo teatrale ‘Vorrei che fosse amore’, omaggio a Mina, mentre venerdì 31 Erasmo Genzini e Chiara Russo, volti amati della serie ‘Mina Settembre’, racconteranno aneddoti e anticipazioni legati alla nuova stagione della fiction targata Rai. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)