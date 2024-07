Lago di Como, noleggiano barca per fare il bagno al largo: lui muore a 22 anni, salvata la ragazza

(Adnkronos) – Un turista di 22 anni, forse inglese, è morto annegato nel pomeriggio di oggi, 17 luglio, nel lago di Como mentre la sua fidanzata è stata tratta in salvo. La coppia aveva noleggiato una barca per fare un bagno al largo di Menaggio. Una volta in acqua il giovane non è riuscito a risalire, mentre la ragazza è stata tratta in salvo da un’altra imbarcazione dalla quale è stato lanciato l’allarme. La salma del giovane turista è stata recuperata dai vigili del fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)