10.1 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lucano (Miele Lunigiana Dop): “Con Dop e Igp garanzia di tracciabilità”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il miele biologico italiano ha bisogno di essere riconosciuto come un’importante nicchia. Con lo sviluppo del retail e di una grande distribuzione che si allarga e si amplia fortemente, vengono spesso inclusi – anche per ragioni di quantità – mieli provenienti dall’estero. Talvolta, purtroppo, si tratta di prodotti di dubbia provenienza ed è quindi necessaria una tracciabilità chiara. La Dop e Igp sono una risposta evidente di garanzia a questa tracciabilità”. Sono le parole di Giuseppe Lucano, direttore marketing del Consorzio di tutela del Miele della Lunigiana Dop, intervenuto oggi a Roma, all’incontro ‘Alleanza per le Api’, organizzato da Fai – Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald’s. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.1 ° C
10.9 °
9.3 °
67 %
3.1kmh
40 %
Mar
9 °
Mer
10 °
Gio
9 °
Ven
10 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1457)ultimora (1294)sport (60)Eurofocus (57)demografica (46)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati