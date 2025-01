Madre suicida a Genova, parla la sorella: “Avevamo paura di perdere i bambini”

(Adnkronos) – Non ricorda nulla la donna di 34 anni che lo scorso 7 gennaio in via Cantore a Genova si è buttata dalla finestra, cadendo dal quarto piano insieme alla sorella di 31 che è morta. Dopo le cure dei medici del San Martino, è stata informata del decesso della sorella e poi interrogata dalla Squadra Mobile che indaga su delega della procura, su una possibile istigazione al suicidio. Dall’interrogatorio, secondo quanto filtra, non sarebbero però emersi elementi che possano fare pensare a una responsabilità di terzi nel gesto delle due, ma dalle sue parole emergerebbe una forte esasperazione per il rischio che la sorella che è morta perdesse l’affidamento dei quattro figli. “Eravamo angosciate di perdere i bambini”, ha detto la donna nel corso dell’interrogatorio. Alcuni giorni dopo il tragico gesto si sarebbe dovuta tenere un’udienza per la custodia dei bambini che, quando mamma e zia si sono gettate dalla finestra, erano in casa. L’inchiesta prosegue, sul corpo della 31enne è stata effettuata l’autopsia e nei prossimi giorni saranno esaminati i cellulari delle due donne al fine di trovare indizi che possano portare gli investigatori a trovare riscontro sull’ipotesi di istigazione. Sullo sfondo della vicenda c’è il difficile rapporto tra la 31enne e l’ex marito, accusato di maltrattamenti, accusa per cui è a processo, ma l’uomo, difeso dall’avvocata Anna Serafino, ha sempre sostenuto di essere a sua volta vittima di “una grave e violenta escalation”, con “atteggiamenti ostili” da parte dell’ex moglie, che “sfociavano in aggressioni non solo più verbali, ma anche fisiche”. La sorella, secondo il racconto dell’uomo, non avrebbe cercato di mettere fine ai dissidi tra i due ex coniugi, ma anzi avrebbe partecipato, insieme all’ex moglie, a un’aggressione “con graffi, calci e pugni al ventre”. Il tutto, secondo quanto è riportato in una memoria difensiva, sarebbe nato per la gelosia della donna la quale “iniziava a sostenere, del tutto infondatamente”, che il marito la tradisse. Oltre alla sorella, in mezzo si sarebbe messo anche il fratello che lo avrebbe minacciato di morte per aver messo fine al matrimonio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)