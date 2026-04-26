20 C
Firenze
domenica 26 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Madrid, oggi Musetti-Griekspoor al terzo turno – Il match in diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo a Madrid. Oggi, domenica 26 aprile, il tennista azzurro sfida l’olandese Tallon Griekspoor – in un match visibile in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Musetti è reduce dalla vittoria dell’esordio contro il polacco Hubert Hurkacz, battuto in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (4). Il match inizierà attorno alle 13-13.30. 

Dove vedere Musetti-Griekspoor? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

Dopo il match di Musetti toccherà a Jannik Sinner, contro il danese Elmer Moller. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20 ° C
21.3 °
18.2 °
43 %
0.9kmh
10 %
Dom
22 °
Lun
25 °
Mar
24 °
Mer
26 °
Gio
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2064)ultimora (998)Video Adnkronos (331)ImmediaPress (281)Tecnologia (81)salute (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati