11 C
Firenze
venerdì 1 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Madrid, oggi semifinale Sinner-Fils: orario, precedenti e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo nel Masters 1000 di Madrid. Oggi, venerdì 1 maggio, il numero uno al mondo affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, nella semifinale del torneo spagnolo (in un match visibile in diretta tv e streaming). Il fuoriclasse azzurro (che punta al quinto successo consecutivo, e dunque al record, in tornei di questo livello) è reduce dal successo in due set contro il 19enne spagnolo Rafa Jodar. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. 

 Sinner e Fils si sono affrontati solo in un’occasione. L’azzurro si è imposto nel 2023 nella semifinale del torneo indoor di Montpellier. Il match di oggi inizierà alle 16. 

Sinner-Fils, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11 ° C
11.8 °
9.1 °
34 %
2.1kmh
0 %
Ven
20 °
Sab
25 °
Dom
24 °
Lun
21 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1988)ultimora (978)ImmediaPress (290)Video Adnkronos (250)Tecnologia (75)lavoro (72)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati