Maltempo, oggi allerta meteo su Calabria, Sicilia e Sardegna

(Adnkronos) – Allerta meteo oggi, domenica 18 gennaio, in tre regioni. Il dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni infatti evidenziano la formazione di una complessa area depressionaria tra la penisola iberica e le regioni del Nord-Africa, in lento movimento verso il nostro Paese, che porterà flussi umidi e instabili sulla Calabria e sulle due isole maggiori, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. 

L’avviso prevede dal mattino di oggi precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria e sulla Sicilia, in estensione, dal pomeriggio, alla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali delle tre regioni. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 18 gennaio, allerta gialla sulla Calabria, gran parte della Sicilia e sulla Basilicata ionica. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

