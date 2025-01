Meghan Markle torna su Instagram: il video virale girato dal Principe Harry

(Adnkronos) –

Meghan Markle è tornata su Instagram dopo 5 anni di assenza dal social network. Il primo post (e l’unico al momento) pubblicato dalla moglie del principe Harry è un video in riva al mare, dove si vede la duchessa del Sussex vestita di bianco correre sulla spiaggia a piedi nudi e scrivere ”2025” prima di allontanarsi dall’inquadratura. Semplicemente @meghan il nome utente da lei scelto. Al momento sono 780mila i suoi followers, erano milioni prima che abbandonasse Instagram. L’emittente Abc ritiene che il video postato da Meghan sia stato girato dal marito, il principe Harry, su una spiaggia pubblica vicino alla casa dove vive la coppia, a Montecito in California, insieme ai figli Archie e Lilibet. Cinque anni fa Meghan e Harry avevano chiuso anche il loro account Instagram @sussexroyal, dopo essersi dimessi dai ruoli reali. Quando i duchi di Sussex hanno lanciato il loro account @sussexroyal nel 2019, secondo il Guinness dei primati i due hanno rapidamente battuto il record mondiale per il tempo più rapido nel raggiungere un milione di follower su Instagram. Dopo aver lasciato i loro incarichi reali nel 2020, sia Harry sia Meghan hanno parlato pubblicamente dei pericoli dei social media, soprattutto per i giovani. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)