5.5 C
Firenze
domenica 18 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano-Cortina, Efe Bal difende Boldi: “Escluso da tedoforo? Che ipocrisia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Tutti danno contro Boldi per ciò che ha detto, nessuno dice che ormai affermare che a uno piace la fig.. fa scandalizzare”. Efe Bal esprime così all’Adnkronos il suo disappunto per l’esclusione di Massimo Boldi per il ruolo di teodoforo da Milano-Cortina per una battuta rilasciata in un’intervista sul fatto di essere ‘campione di fig..’ 

“Fosse stato gay – sottolinea – lo avrebbero fatto correre con due fiaccole. E una la teneva in mano”, prosegue. 

“Bisogna aggiungere che gli stessi signori che ora si scandalizzano per Massimo Boldi non hanno detto nulla sul ‘Signorini gate’. C’è molta ipocrisia”, conclude la transessuale turca. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
5.5 ° C
10.5 °
5.4 °
58 %
0.5kmh
73 %
Dom
13 °
Lun
11 °
Mar
8 °
Mer
8 °
Gio
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1145)ultimora (1028)Eurofocus (49)demografica (35)sport (33)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati