lunedì 26 Gennaio 2026
Milano, morto un 20enne: colpito in una sparatoria con la polizia

REDAZIONE
REDAZIONE
Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio a Milano, nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in via Giuseppe Impastato 7. L’allarme è scattato intorno alle 17.53. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano e i soccorsi del 118. Per il giovane, colpito da colpi d’arma da fuoco, non c’è stato nulla da fare.  

Sulla vicenda arriva il commento di Matteo Salvini: “Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma”.  

