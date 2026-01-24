8.4 C
Minneapolis, chi era Alex Pretti: l’infermiere di 37 anni ucciso dall’Ice

(Adnkronos) – Si chiamava Alex Jeffrey Pretti, era un infermiere di 37 anni e non aveva precedenti penali l’uomo ucciso da un agente dell’Ice a Minneapolis, nel Minnesota. Lo scrive il Minnesota Star Tribune spiegando che la vittima viveva a Minneapolis e la sua fedina penale riportava solo alcune multe per divieto di sosta. 

Pretti aveva frequentato l’Università del Minnesota e, come si legge sulla sua pagina LinkedIn, è stato “junior scientist” presso la Facoltà di Medicina dal 2012. Nel 2021 gli era stata rilasciata la licenza per diventare infermiere professionale, con validità fino a marzo 2026. L’uomo, che aveva un regolare porto d’armi, viveva nella zona sud di Minneapolis. Un video che circola sui social, girato precedentemente a quello della sua uccisione, lo ritrae mentre difende due donne dagli agenti dell’Ice. 

