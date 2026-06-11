Mondiali 2026, oggi cerimonia inaugurale: orario, star e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) –

Mondiali 2026 al via. Oggi, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo, che in questa edizione sarà disputata tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per la prima volta il torneo si giocherà in tre Paesi e per la prima volta nella storia ci saranno dunque tre cerimonie inaugurali, una in ogni nazione ospitante. Ad aprire le danze sarà lo show del leggendario stadio Azteca di Città del Messico, che darà il via alla rassegna prima della partita inaugurale tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. Ecco orario della prima cerimonia inaugurale di oggi, le star presenti e dove vederla in tv e streaming.

Marco Balich, direttore creativo delle cerimonie inaugurali dei Mondiali 2026, ha presentato lo spettacolo all’Adnkronos: “Saranno tre interpretazioni differenti della stessa idea, rappresentata dalla Coppa. Tre modi diversi di raccontare la passione per il calcio e il valore dello sport. Sarà come osservare la stessa storia attraverso tre sensibilità culturali differenti” ha spiegato.

Balich ha aggiunto: “Abbiamo lavorato con team messicani, canadesi, americani e francesi. A coordinare il percorso creativo c’è Carlos Navarrete, un direttore artistico messicano con passaporto canadese. Sta seguendo il progetto per conto mio. Il suo ruolo è fondamentale per garantire coerenza narrativa tra le tre cerimonie”. In un momento storico segnato da tensioni internazionali e divisioni politiche, il messaggio scelto sarà significativo: “Abbiamo deciso di concentrarci sulla gioia e sulla capacità del calcio di unire le persone. Se oggi chiedessi alla gente chi era al governo nel penultimo Mondiale, tanti non se lo ricorderebbero. Molti ricorderebbero invece chi ha vinto, i campioni, le emozioni e i momenti che hanno segnato la storia del torneo. Lo sport ha questa forza, supera le contingenze politiche e resta nella memoria collettiva”.

Il cast annunciato per le cerimonie inaugurali dei Mondiali prevede nomi altisonanti. A Città del Messico gli occhi saranno puntati soprattutto su Shakira, che canterà il nuovo inno ufficiale, ‘Dai Dai’. Attesi per lo show anche grandi artisti in grado di mescolare pop latino e identità locale, come J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean, Maná, Los Ángeles Azules e Tyla. Domani, venerdì 12 giugno, in Canada ci saranno invece star come Alanis Morissette, Michael Bublé, Nora Fatehi e Vegedream, mentre a Los Angeles spazio a Katy Perry, affiancata da Future e Anitta.

Oggi, giovedì 11 giugno, la cerimonia inaugurale dei Mondiali inizierà prima di Messico-Sudafrica, intorno alle 20 ora italiana, e sarà visibile su Dazn (che trasmetterà tutte le partite del torneo) e in chiaro sulla Rai (visto che la partita inaugurale è una delle 35 gare in co-esclusiva). Lo show sarà visibile anche in streaming su Dazn e Rai Play.

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