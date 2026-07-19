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Mondiali, la profezia di Trump: “Difficile puntare contro Messi…”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La profezia di Donald Trump per la finale dei Mondiali 2026 dice Argentina. Oggi, domenica 19 luglio, l’Albiceleste sfida la Spagna nell’ultimo atto della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada e sugli spalti del MetLife di New York c’è anche il presidente americano, che nel prepartita si è lasciato andare a un pronostico. 

“Direi che è difficile puntare contro Messi. Ho visto quel passaggio, immagino che lo si possa chiamare un passaggio. Era esattamente perfetto”, ha detto Trump ai microfoni di Fox Sports riferendosi al cross per il 2-1 di Lautaro Martinez contro l’Inghilterra, “anche se ci vuole un po’ di talento per colpire il pallone di testa arrivando a quella velocità, ma quel cross era perfetto. Se avessi una zona di ‘strike’, era esattamente lì, dove doveva essere”. 

“E ho visto anche, proprio prima di quello, il modo in cui si è liberato dal difensore. Era molto ben marcato. All’improvviso, è lì da solo e ha calciato perfettamente”, ha continuato Trump, “ed è difficile puntare contro di lui. Penso che sia molto difficile puntare contro Messi. È grande”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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