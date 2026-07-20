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Testaccio contro ‘Positano’, i residenti infuriati per le riprese del film

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(Adnkronos) – I residenti del quartiere romano di Testaccio protestano per le riprese blindatissime del film ‘Positano’, una commedia d’azione romantica, prodotta da Wildiside per Netfix, diretta dal regista premio Oscar Daniel Roher e interpretata da altri due premi Oscar, Matthew McConaughey e Zoe Saldana. A far andare su tutte le furie gli abitanti del quartiere, non tanto le modifiche alla viabilità, ma i numerosissimi divieti di sosta disseminati nella zona per proteggere le vie interessate dalle riprese. Divieti che hanno reso un’impresa trovare parcheggio per i residenti, in un quartiere dove già normalmente non è facile riuscire a parcheggiare, tra flussi turistici e movida serale. Tanto che alcuni dei cartelli sono stati coperti con messaggi d’insulti, anche in romanesco: “E annate a Positano a rompe er ca…”, una delle frasi comparse sui cartelli stradali.  

Prima di Roma, le riprese del film avevano coinvolto anche diverse località sul Lago d’Iseo, tra fine maggio e inizio giugno. E anche lì, tra un inseguimento rocambolesco e una ripresa sui lungolago più romantici, non erano manacate le proteste di residenti e turisti di diversi borghi affacciati sullo specchio d’acqua dolce che nel film dovrebbe simulare il mare del Golfo di Salerno e la costiera amalfitana. Parte delle riprese è avvenuta comunque poco distante da Positano, nel comune di Praiano, affacciato sulle scogliere della costiera. 

Il film, prodotto da Working Title con la produzione esecutiva di Wildside, racconterà le vicende di due ladri di gioielli, che si incontrano durante un furto e finiranno per fare squadra per un nuovo grande colpo che si trasformerà anche in avventura romantica.  

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