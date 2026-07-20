Gb, l’esperta: “Una volta re, William potrebbe privare Harry e Meghan dei titoli reali”

(Adnkronos) – Se è vero che spesso la storia si ripete, il principe William potrebbe, così come ha fatto di recente Re Carlo con il fratello Andrew, privare Harry e Meghan dei titoli reali. E’ l’opinione della corrispondente reale Sarah Hewson, secondo cui questo scenario potrebbe realizzarsi una volta che il primogenito del monarca sia salito al trono. L’incontro di Charles e Camilla a Highgrove House con il figliol prodigo Harry, la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet, ha suscitato nell’opinione pubblica buone speranze per la ripresa del tormentato rapporto dei duchi di Sussex con la famiglia reale. Tuttavia, per l’esperta, la distanza fra i fratelli resta siderale, tanto che i due non hanno trovato il tempo di incontrarsi neanche per un minuto durante la permanenza di sei giorni, due settimane fa, di Harry nel Regno Unito. Buckingham Palace ha confermato l’incontro privato e ha dichiarato che non sarebbero state diffuse fotografie o ulteriori dettagli trattandosi di un evento familiare, ma secondo alcune indiscrezioni il principe e la principessa del Galles non erano presenti.

La disputa sul titolo reale dei Sussex aleggia da tempo, in parte perché Harry e Meghan si sono ritirati dai doveri reali nel 2020 e hanno costruito la loro vita in California, e in parte a causa delle loro critiche pubbliche all’istituzione. L’ultima occasione per riparlarne è stata durante il podcast di JJ Anisiobi, in cui il conduttore ha chiesto a Hewson se Re Carlo si sarebbe spinto fino a revocare i titoli alla coppia. La risposta della giornalista è stata cauta, anche se non esattamente rassicurante.

“Sapete, ci è sempre stato detto che non è in potere del Re. Ci vuole un atto del Parlamento. Ma abbiamo visto con Andrew Mountbatten-Windsor che ci sono modi per aggirare questo problema”, ha detto, aggiungendo di non credere che Carlo voglia compiere un passo del genere. Il Re, ha suggerito, spera ancora in un riavvicinamento familiare. Mentre William “potrebbe” usare la revoca del titolo per “punire” il fratello e la moglie.

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