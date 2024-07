Morta a 46 anni Erica Ash, star di ‘Scary Movie’

(Adnkronos) – Erica Ash, nota per i suooi ruoli in ‘Scary Movie’ e ‘Survivor’s Remorse’ – è morta. L’attrice aveva 46 anni. A riferire del decesso, si legge su ‘Tmz’, la sua famiglia. Sua madre, Diann Ash, ha riferito al sito di gossip: “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa della nostra amata figlia, sorella e amica Erica Chantal Ash (1977-2024). Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, si è spenta serenamente circondata dai suoi cari”. E ha aggiunto: “Erica era una donna straordinaria e un’intrattenitrice di talento. Il suo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori”. Sul grande schermo ha recitato in in diversi film di successo. Tra questi Scary Movie 5, il quinto capitolo della saga, dove ha interpretato il ruolo di Kendra Brooks. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)