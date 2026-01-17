13.5 C
Morte Commisso, nessun rinvio per Bologna-Fiorentina: la partita si giocherà domani

(Adnkronos) – La partita di Serie A tra Bologna e Fiorentina di domani, domenica 18 gennaio, si giocherà regolarmente allo stadio Dall’Ara. Nessu rinvio, dunque, per la partita di campionato che vedrà impegnata la squadra viola, dopo la morte di Rocco Commisso. I toscani intendono così onorare la memoria del presidente scomparso.  

Bologna-Fiorentina si giocherà dunque regolarmente e, come comunicato dalla Figc, verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi delle leghe professionistiche italiane in questo weekend: “Il mondo del calcio italiano e la Figc piangono la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina morto nella notte negli Stati Uniti all’età di 76 anni. Imprenditore di successo e con una grande passione per il calcio, nato in Italia ed emigrato da ragazzo negli USA, dal 2019 Commisso era presidente della Fiorentina. Nel 2023 ha inaugurato il ‘Rocco B. Commisso Viola Park’, centro sportivo all’avanguardia che rappresenta il quartier generale di tutte le squadre dell’ACF Fiorentina. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana (inclusi posticipi)”. 

 

sport

