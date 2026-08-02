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Morto Mattia Maestri, il bimbo in stato vegetativo da 9 anni dopo aver mangiato formaggio a latte crudo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – E’ morto Mattia Maestri, il bambino di Coredo in Trentinorimasto in stato vegetativo dal 2017 dopo aver contratto una grave infezione da Escherichia coli in seguito al consumo di un formaggio a latte crudo contaminato. Dopo nove anni di cure e di battaglie, il suo cuore ha smesso di battere. 

Ad annunciarlo è stato il padre, Giovanni Battista Maestri, come si legge sul quotidiano Il T. “Il nostro Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa”. 

La vicenda di Mattia aveva profondamente colpito l’opinione pubblica trentina e nazionale. Da quel drammatico episodio, il padre aveva trasformato il dolore in una lunga battaglia civile e giudiziaria per ottenere giustizia e promuovere una maggiore informazione sui rischi legati al consumo di latte crudo e dei prodotti derivati, soprattutto per i bambini. 

Negli ultimi mesi Giovanni Battista Maestri aveva raccontato come il figlio fosse assistito quotidianamente con terapie complesse e assumesse 47 farmaci al giorno. Parallelamente aveva proseguito l’azione nelle aule di tribunale e sul piano politico, sostenendo iniziative legislative per introdurre un’etichettatura obbligatoria che informi con chiarezza sui possibili rischi dei prodotti a latte non pastorizzato. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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