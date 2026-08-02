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Roma, maxi lite in amichevole: Cristante rimprovera Soulé e interviene… Dybala

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Furia Paulo Dybala in amichevole. L’attaccante della Roma ha avuto un’accesa lite con il compagno di squadra Bryan Cristante durante la partita contro il Cardiff City, squadra appena promossa in Championship, la Serie B inglese, giocata ieri in Galles e persa dai giallorossi con un netto 4-1. Una prestazione allarmante per Gasperini, che segue i tre gol incassati dal Cannes nel test terminato 3-3 in Francia. 

Proprio Dybala è stato uno dei protagonisti, sia in positivo che in negativo, della sfida. Prima sbaglia un rigore sul finale del primo tempo, quando i gallesi erano già avanti 3-0, e poi accorcia con il gol della bandiera. Nel mezzo però tanto, tantissimo nervosismo, palesato anche con i compagni di squadra. 

Durante il secondo tempo infatti Dybala ha acceso una discussione con Cristante, con il centrocampista che stava rimproverando Soulé dopo il quarto gol incassato. A difendere l’argentino è intervenuto proprio Dybala, che è andato a brutto muso con il compagno di squadra, confermando che, almeno in questo precampionato, i nervi sono tesi in casa Roma. 

 

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