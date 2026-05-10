MotoGp, oggi Gp Francia a Le Mans – Diretta

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Francia – in diretta tv e streaming – quinto appuntamento del Montomondiale, che riparte dopo la gara Sprint di ieri. A Le Mans si riparte dopo la gara Sprint che ha vinto la vittoria dell’Aprilia di Jorge Martin, che ha preceduto la Ducati di Pecco Bagniaia e il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, ancora leader del Mondiale con sei punti di vantaggio sullo spagnolo. Brutta caduta per Marc Marquez, assente in Francia.

L’ultimo Gp di Jerez era stato invece vinto dalla Ducati Gresini di Alex Marquez.

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