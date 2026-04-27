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Napoli, Lukaku risponde a Conte: il messaggio che alimenta polemiche

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Romelu Lukaku risponde ad Antonio Conte. Il centravanti del Napoli ha incassato le parole del suo allenatore, che si era detto deluso dal comportanto dell’attaccante belga, rimasto in Belgio per curarsi dopo l’ultimo infortunio. La risposta, enigmatica ma facilmente interpretabile, è arrivata dal profilo Instagram di Lukaku: “Proteggere la tua pace non è egoista, ma necessario”, ha scritto in una storia. 

Una replica diretta (e nemmeno troppo velata), alle parole di Conte. “Non ho avuto modo di parlare con lui, so che lo ha fatto un nostro dirigente”, aveva rivelato l’allenatore del Napoli dopo la vittoria contro la Cremonese ai microfoni di Dazn, commentando la visita di Lukaku dei giorni scorsi dopo le polemiche. 

“Il mio ufficio era lì, ma nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto tanto, perché mi sarei aspettato comunque un saluto o un messaggio”, aveva spiegato l’allenatore del Napoli, “in queste situazioni si cerca di capire tutti, l’allenatore deve farlo, anche se nessuno si sforza di capire l’allenatore”. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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