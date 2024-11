Neymar, giallo in Arabia: un tifoso gli sfila un anello e lo rivende. Ma lui smentisce

(Adnkronos) –

Giallo in Arabia Saudita. Nelle scorse ore è diventato virale un video che ritrae Neymar, attaccante brasiliano oggi all’Al Hilal, perplesso dopo che uno spettatore gli avrebbe sfilato un anello dalla mano. Il tutto è accaduto a margine dell’ultima partita di Champions League asiatica, vinta dalla squadra saudita per 3-0 contro gli iraniani dell’Esteghlal. Mentre si preparava a entrare in campo per il riscaldamento Neymar alza la mano per dare il cinque ad alcuni tifosi sulle tribune, con uno di loro che sembra sfilargli dal dito un anello. Neymar si guarda la mano e si volta verso gli spalti piuttosto perplesso. Indiscrezioni arrivate dal Brasile riportavano come il tifoso avesse poi rivenduto lo stesso anello ricavandone circa 15 mila euro. La notizia è stata però smentita dall’ex giocatore di Barcellona e Psg, che ha attaccato i media brasiliani: “Stanno impazzendo! Ci sono state tre notizie false questa settimana. Diffondono bugie. Questo rende le cose difficili… è una vergogna che il Brasile mi tratti così”, è stato il messaggio, piuttosto piccato, condiviso sui propri profili social. La presunta disavventura va ad aggiungersi a un periodo non certo fortunato per Neymar in Arabia Saudita. Nonostante l’ingaggio dorato, da circa 320 milioni in due anni, il brasiliano si è visto pochissimo in campo e proprio nell’ultima partita è caduto nell’ennesimo infortunio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)