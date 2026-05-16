10.3 C
Firenze
sabato 16 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nigeria, Trump: “Eliminato numero 2 dell’Isis a livello globale”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane e nigeriane hanno ucciso un alto comandante dell’Isis, numero due del gruppo terroristico. “Su mio ordine, le coraggiose forze americane e le forze armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”, ha dichiarato Trump in un post su Truth Social. 

Il presidente ha identificato l’obiettivo come “Abu-Bilal al-Minuki, numero due dell’Isis a livello globale”, aggiungendo che “non terrorizzerà più i popoli africani, né contribuirà a pianificare operazioni contro gli americani”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.3 ° C
11.2 °
9.3 °
77 %
1.5kmh
75 %
Sab
17 °
Dom
22 °
Lun
21 °
Mar
19 °
Mer
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2300)ultimora (1185)Video Adnkronos (406)ImmediaPress (225)lavoro (113)salute (98)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati