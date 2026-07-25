31.9 C
Firenze
domenica 26 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

No Tav, assalto al cantiere in Val di Susa: bruciate 2 camionette dei carabinieri. Chiusa autostrada A32

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Assalto No Tav al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, con la presenza di oltre 500 manifestanti travisati e incappucciati. Sono state date alle fiamme due camionette dei carabinieri. Gli antagonisti hanno lanciato pietre, bottiglie, bombe carta e razzi contro le forze dell’ordine schierate a protezione dell’area. Gli agenti hanno risposto con l’utilizzo di idranti e lacrimogeni. 

La Sitaf, concessionaria autostradale della A32 Torino Bardonecchia, fa sapere che l’arteria è chiusa tra gli svincoli di Oulx e Susa est per motivi di sicurezza. Dalle 18.15 sulla linea Modane-Torino la circolazione dei treni, precedentemente sospesa tra Bussoleno e Borgone a causa della presenza di manifestanti in prossimità dei binari, è fortemente rallentata con ritardi fino a 120 minuti, rallentamenti e cancellazioni, fa sapere Rfi. 

L’assalto al cantiere di Chiomonte è stato preceduto dall’attacco al cantiere di San Didero. Gli antagonisti si sono spostati da un sito all’altro attraverso boschi e sentieri. Il secondo attacco è stato portato da più fronti. Intanto, alcune centinaia di persone che erano dirette alla marcia programmata per oggi sono state fermate alla stazione Bruzolo, sempre in Valsusa. La marcia fa parte delle iniziative organizzate nell’ambito del festival dell’alta felicità che si sta svolgendo da venerdì a Venaus e che terminerà domenica 26 luglio.Oltre al gruppo di persone fermate a Bruzolo perché non arrivassero al cantiere, un altro gruppo di manifestanti è stato bloccato tra due ruscelli. 

Sui social vicini al movimento No Tav, è stato postato un video in cui si vedono manifestanti che stanno entrando in cantiere, che ‘festeggiano’ battendo le reti con mazze e bastoni. “27 giugno e 3 luglio 2011 a 15 anni siamo ancora qua! I/le no tav entrano nel cantiere della Maddalena”, si legge nel post. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.9 ° C
32.1 °
29.8 °
54 %
3.6kmh
0 %
Dom
32 °
Lun
33 °
Mar
37 °
Mer
39 °
Gio
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1661)ultimora (1064)Video Adnkronos (315)Tecnologia (70)sport (59)salute (52)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati