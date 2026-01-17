Olimpiadi Milano-Cortina, Boldi cancellato dalla lista dei tedofori: “Incompatibile con i Giochi”

(Adnkronos) – Massimo Boldi ‘cancellato’ dalla lista dei tedofori in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “La decisione fa seguito a un’intervista pubblicata oggi su un quotidiano nazionale, nella quale sono state espresse opinioni ritenute incompatibili con i valori Olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore”, rende noto il Comitato.

“Non ho mai mosso un muscolo. Non sono uno sportivo. Ma il Comitato Olimpico mi mi ha chiamato e io ho accettato. E non ho preso un euro”, ha detto Boldi al Fatto quotidiano. “Mi hanno promesso solo seicento metri, se fosse di più non so come arriverei. Non sono più un ragazzino… “Ci sono in realtà alcune discipline in cui sono un campione: la f… e gli aperitivi”.

“Portare la Fiamma Olimpica rappresenta un privilegio e una responsabilità, e richiede che le persone selezionate incarnino e promuovano i valori di rispetto, unità e inclusione, fondamenti del Movimento Olimpico e condizioni essenziali per la partecipazione alla staffetta”, si legge nella nota.

“La nomina dei tedofori può essere effettuata dalle diverse realtà che contribuiscono alla costruzione del Viaggio della Fiamma, tra cui la Fondazione Milano Cortina 2026, le Città di tappa, gli Sponsor del progetto olimpico, i CONI regionali, gli Enti territoriali e il Comitato Olimpico Internazionale. La Fondazione Milano Cortina 2026 continuerà a organizzare una Staffetta della Torcia Olimpica che rifletta pienamente questi principi e celebri il potere unificante dello sport, nel pieno rispetto dello spirito Olimpico”, conclude il Comitato.

