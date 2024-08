Paura al Grand Canyon per inondazioni improvvise, oltre 100 persone evacuate – Video

(Adnkronos) – Turisti evacuati in tutta fretta e persone recuperate grazie al soccorso in elicottero. È quanto accaduto in Arizona quando forti piogge monsoniche hanno causato improvvise e pericolose inondazioni improvvise nel Parco nazionale del Grand Canyon. Come è possibile vedere dalle immagini pubblicate da AccuWeather, i turisti e i visitatori frequenti sono stati costretti a lasciare la zona in tutta fretta. Oltre cento persone sono state evacuate, alcune hanno dovuto essere salvate in elicottero. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)