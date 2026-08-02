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Pellacani regina dei tuffi, 2 ori in 2 ore agli Europei di Parigi

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(Adnkronos) – Due ori in due ore. Chiara Pellacani regina dei tuffi agli Europei di Parigi. L’azzurra apre la sua giornata memorabile trionfando con Matteo Santoro dominando la finale del 3 metri sincro misti con 305.85 punti. I campioni mondiali di Singapore 2025 collezionano il secondo oro agli Europei di Parigi, dopo quello conquistano nel team event. Medaglia d’argento ai russi Ilia Molchanov e Elizaveta Kuzina con 286.17. Bronzo ai tedeschi Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel con 284.19 punti. 

Passa un’ora e Pellacani concede il bis, stavolta da sola. L’atleta romana conquista anche il titolo europeo dal trampolino 1 metro con 298.90 punti, difendendo la corona vinta ad Antalya 2025. Il secondo posto è della svizzera Michelle Luisa Heimberg con 258.80. Bronzo alla britannica Desharne Bent-Ashmeil (254.35). 

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