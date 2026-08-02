37.5 C
Firenze
domenica 2 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Grecia, due elicotteri si scontrano in volo: erano impegnati nella lotta agli incendi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Due elicotteri sono entrati in collisione in Grecia oggi, domenica 2 agosto, mentre partecipavano alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo nella zona di Psatha a ovest di Atene. Ad annunciarlo sono stati i vigili del fuoco. Dopo l’incidente sono state immediatamente avviate operazioni di ricerca e soccorso degli equipaggi.  

 

 

Si estendono, anche se la forza del vento ha iniziato a calare, gli incendi in Grecia che hanno fino a ora distrutto più di 12mila ettari di foresta e terreni agricoli. L’Osservatorio nazionale per il clima ha reso noto che 6.500 ettati di terreno sono andati in fumo solo nel Golfo di Corinto, fino a Porto Germeno, vicino ad Atene. Nelle isole di Creta e Paros, altri 6mila ettari di terreno sono bruciati.  

I vigili del fuoco “sono ai limiti” delle loro capacità, ha ammesso il ministro della Protezione civile, Evangelos Tournas, per cui i forti venti creano “condizioni estremamente difficili, con anche gli aerei che non possono caricare acqua o non possono scaricarla a causa delle turbolenze estreme”. La zona di Atene, la Voiotia e l’isola di Evia restano a un livello di allerta massimo.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
37.5 ° C
40.2 °
37 °
32 %
1.3kmh
5 %
Dom
37 °
Lun
37 °
Mar
39 °
Mer
39 °
Gio
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1418)ultimora (909)Video Adnkronos (240)Tecnologia (71)sport (62)salute (53)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati