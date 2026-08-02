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La meta turistica più economica? È in Portogallo: “Birra a 3 euro, vino a 4”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
La meta turistica più economica d’Europa? Non è né in Spagna né tantomeno in Italia. Il Portogallo si segnala ancora una volta come uno dei Paesi più sottovalutati del continente, mentre regala paesaggi e meteo perfetto per una vacanza, abbinandolo a prezzi che non sembrano risentire dell’aumento del costo della vita. 

Secondo lo studio “Rapporto sulle vacanze in famiglia 2026”, stilato dal Post Office Travel Monet, proprio in Portogallo si trova la destinazione estiva europea più economica, confrontando i prezzi di pasti, bevande, creme solare e altre spese tipiche di una vacanza. L’Algarve, regione meridionale del Portogallo, vince questa speciale classifica, seguita da Sunny Beach, in Bulgaria. 

Secondo il rapporto, le spese tipiche di una vacanza in famiglia costano il 2,7% in meno rispetto allo scorso anno, un dato in controtendenza con il trend dominante, e anche i singoli articoli hanno prezzi più che accessibili: un caffé costa in media 1,49 euro, una birra 3,07 e un bicchiere di vino appena 4,08 euro. Condizioni che permettono di tenere sotto controllo i costi mentre ci si gode le spiagge dell’Algarve, con una costa che si estende per circa 150 chilometri in una delle regioni più soleggiate d’Europa. 

Tra le mete turistiche più gettonate dell’Algarve ci sono Faro e Portimao, che stanno riscontrando un vero e proprio boom di turisti nei mesi estivi, probabilmente figlio anche di una vita, prezzi alla mano, estremamente accessibile. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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