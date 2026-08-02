Alcaraz, show in allenamento e ritorno in campo vicino

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Carlos Alcaraz è pronto e ‘sfida’ Jannik Sinner. Il tennista spagnolo è reduce dall’infortunio al polso rimediato a Barcellona che lo ha tenuto lontano dai campi dallo scorso aprile, costringendolo a saltare il Roland Garros e Wimbledon, facendolo scivolare al terzo posto del ranking Atp.

Ora però Alcaraz ha alzato i giri del motore intensificando gli allenamenti in vista del Masters 1000 di Cincinnati, torneo a cui arriva da campione in carica dopo il malessere che ha costretto Sinner al ritiro nella finale dello scorso anno, e in cui dovrebbe quindi avvenire il suo tanto atteso ritorno in campo.

Fresco di nuovo taglio di capelli, treccine che sul web stanno già facendo discutere, Alcaraz si è mostrato senza tutore al polso e fluido nei movimenti, provando tutti i colpi in allenamento e sembrando davvero pronto a tornare a competere. Cincinnati sarà l’occasione per riprendere confidenza con campo e racchetta in vista di uno dei grandi obiettivi dell’ultima parte di stagione, gli Us Open, ultimo Slam dell’anno a cui lo spagnolo arriva, anche in questo caso, da campione in carica.

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