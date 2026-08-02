Accompagna il figlio in aeroporto, paga la sosta ma riceve… 200 euro di multa

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Oltre 200 euro di multa rimediata in aeroporto… nonostante avesse pagato per la sosta. La storia arriva da Nottingham, in Inghilterra, dove un padre è rimasto sconcertato quando, dopo aver accompagnato ed essere andato a riprendere il figlio nell’aeroporto di East Midlands, tra Leicester e Nottingham, ha ricevuto una multa salatissima per essersi fermato con la macchina nell’area riservata alla sosta rapida.

A sorprendere Kevin Smith, 68 anni, non è tanto la multa in sé, pari a 200 sterline, circa 233 euro, tra andata e ritorno, quanto il fatto che sia arrivato nonostante avesse pagato le cinque sterline, in entrambi i casi, previste per restare più a lungo nella zona di ‘scarico’. A ingannare l’uomo è stata infatti una normativa ‘nascosta’ nel regolamento dell’aeroporto, che prevede come il pagamento debba essere fatto una volta lasciata la struttura, così da calcolare il tempo effettivo di sosta.

Il tutto è cronometrato da telecamere apposite, che segnano quindi il tempo di sosta di ogni veicolo. Agli automobilisti viene addebitata una tariffa di 5 sterline per un massimo di 15 minuti, con un supplemento di una sterlina per ogni minuto successivo fino a un massimo di mezzora di sosta, con il saldo che deve avvenire online o telefonicamente entro la mezzanotte del giorno successivo.

Il signor Smith ha usato l’apposita app per effettuare il pagamento in entrambe le sue visite all’aeroporto di East Midlands, ma lo ha fatto prima di lasciare la struttura. L’uomo ha raccontato al Nottingham post di aver trascorso in totale 9 minuti sia all’andata che al ritorno per lasciare e andare a riprendere il figlio, per un totale di 5 sterline in ciascuna occasione. Nonostante il pagamento correttamente effettuato ha ricevuto una multa da 100 sterline per ogni visita, ridotte a 60 se saldate entro 14 giorni.

“In entrambe le occasioni hanno preso i soldi per la sosta rapida. Abbiamo pagato tramite l’app, abbiamo rispettato le regole, i soldi sono stati prelevati dal conto e poi hanno avuto la sfacciataggine di infliggermi multe di 60 sterline”, ha raccontato Smith, “non si tratta solo di me, ma è un problema che può riguardare anche persone che magari non hanno un telefono o che vivono isolate. Trovo tutto questo profondamente ingiusto”.

“Era la prima volta che andavo all’aeroporto di East Midlands ed è stato tutto molto confusionario”, ha spiegato, “penso che dovrebbero semplificare le regole er i passeggeri”. Dopo che la storia è diventata pubblica, un portavoce della società che ha in gestione i parcheggi dell’aeroporto ha dichiarato: “Nella schermata di pagamento, i clienti vengono informati che i veicoli devono aver lasciato l’area di carico e scarico prima che il pagamento venga effettuato. I clienti hanno quindi tempo fino alla mezzanotte del giorno successivo per pagare la sosta”.

Smith è riuscito a far annullare la prima sanzione, ma non ha alcuna intenzione di ‘arrendersi’ per la seconda: “Non pagherò in nessun caso. Se necessario, mi batterò in tribunale”.

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