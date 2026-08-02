Modena, omicidio a Montese: uomo accoltellato dopo lite

(Adnkronos) – Omicidio a Montese, in provincia di Modena. Un uomo è stato accoltellato e ucciso dopo una lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per chiarire l’accaduto.
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cronaca
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – Omicidio a Montese, in provincia di Modena. Un uomo è stato accoltellato e ucciso dopo una lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per chiarire l’accaduto.
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