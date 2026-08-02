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Perù, aereo con italiani a bordo sorvolava Linee di Nazca: cosa sono

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Stava sorvolando le Linee di Nazca in Perà-l’aereo da turismo su cui viaggiavano 7 italiani e che si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall’aeroporto di Prisco.  

Patrimonio dell’Unesco, sono state incise sulla superficie del terreno tra il 500 a.C. e il 500 d.C. e sono tra i più grandi enigmi dell’archeologia si legge sul sito. Raffigurano creature viventi, piante stilizzate ed esseri immaginari, oltre a figure geometriche lunghe diversi chilometri. Si ritiene che avessero funzioni rituali e astronomiche. 

L’area archeologica è meta ogni anno di decine di migliaia di turisti: si tratta del complesso di geoglifi più straordinario al mondo, che non ha eguali in termini di estensione, imponenza, numero, dimensioni, diversità e tradizione millenaria rispetto a qualsiasi altra opera simile esistente al mondo. La concentrazione e la giustapposizione delle linee, così come la loro continuità culturale, dimostrano che si trattò di un’attività importante e di lunga durata, protrattasi per circa mille anni.  

L’incidente aereo in cui sono morte le due famiglie italiane non è il primo che coinvolge i piccoli velivoli che sorvolano le linee di Nazca. Nel 2022, in un altro incidente erano morte sette persone, tra cui due cileni e tre olandesi, mentre nell’ottobre del 2010 erano morti quattro turisti britannici e due membri di equipaggio. In precedenza si sono verificati altri incidenti, il più grave nel 2010, quando un aereo impiegato in un volo panoramico sulle Linee di Nazca, precipitò nel deserto poco dopo il decollo, provocando 7 morti. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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