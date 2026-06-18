32.5 C
Firenze
giovedì 18 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Portogallo, Leao litiga con giornalista: “Non sono molle…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Rafa Leao litiga con un giornalista ai Mondiali 2026. L’attaccante del Milan è stato uno dei protagonisti dell’esordio del Portogallo contro il Congo, che è riuscito a fermare Cristiano Ronaldo e compagni sull’1-1. Subentrato al 71′, Leao non è riuscito a lasciare il segno, tanto da meritarsi più di qualche critica al termine della partita e tradendo un certo nervosismo. 

In zona mista, un giornalista gli ha chiesto le ragione di una prestazioni giudicata “molle”, definizione che ha fatto infuriare Leao: “Molle? In che senso?”, ha risposto l’attaccante del Milan, “ho cercato di fare il massimo. Se non fai gol o assist non significa essere entrati molli in partita”. 

“In campo ci sono anche gli avversari, e difendono bene quindi bisogna anche dare merito a loro, che vengono con 2-3 giocatori addosso a marcarti”, ha spiegato, piuttosto stizzito, Leao, “io cercherò sempre di puntare l’uomo, a volte va bene e altre no. La cosa più importante resta la squadra, abbiamo fatto un punto e non ci resta che alzare la testa e pensare alla prossima partita”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
32.5 ° C
33.4 °
30.9 °
41 %
1.8kmh
28 %
Gio
35 °
Ven
36 °
Sab
37 °
Dom
40 °
Lun
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1390)ultimora (985)Video Adnkronos (397)ImmediaPress (107)sport (88)salute (87)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati