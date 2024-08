Roma, vasto incendio a San Gregorio di Sassola: aerei per spegnere le fiamme

(Adnkronos) – Un vasto incendio sta interessando tutta la zona montana del Comune di San Gregorio di Sassola SP53, in Via Puccini. Le fiamme da ieri sera interessano la vegetazione. La Sala operativa del comando di Roma ha intanto inviato dalle 20 circa di ieri due Squadre dei vigili del fuoco con l’ausilio di una Autobotte. Le squadre sono intervenute inizialmente a salvaguardia delle abitazioni che si trovavano a ridosso dell’incendio e successivamente a cercare di non far avanzare il fronte di fuoco. Dalle 6 è stato inviato anche Dos VF per la direzione dell’intervento dei mezzi aerei essendo molto impervia l’area colpita e non raggiungibile dagli automezzi. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)