32.5 C
Firenze
giovedì 18 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rosalìa ‘protagonista’ a Palermo, spunta il murales nel cuore della città: l’omaggio

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Rosalìa ‘protagonista’ del quartiere Santa Rosalia di Palermo. Questa mattina è apparso un enorme murales che raffigura proprio la cantante catalana. L’opera è stata realizzata dall’artista Igor Scalisi Palminteri.  

Il murales va a sancire ancora di più il legame tra Rosalìa e la Sicilia, già omaggiata dall’artista con il singolo in dialetto siciliano ‘Focu ‘Ranni’, ispirato proprio alla storia di Santa Rosalia, detta anche la ‘Santuzza’, patrona principale del capoluogo siciliano. La foto del murales sta già facendo il giro del web grazie all’entusiasmo dei fan. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
32.5 ° C
33.4 °
30.9 °
41 %
1.8kmh
28 %
Gio
35 °
Ven
36 °
Sab
37 °
Dom
40 °
Lun
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1433)ultimora (1012)Video Adnkronos (405)ImmediaPress (107)sport (89)salute (88)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati