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Ruini, oggi l’ultimo saluto al Cardinale: il Papa celebra i funerali a San Pietro

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(Adnkronos) –
Oggi avranno luogo i funerali del Cardinale Camillo Ruini alle 16.30 all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Ruini, del Titolo di S. Agnese fuori le mura, Vicario Generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e Arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano è morto, martedì 16 giugno, a 95 anni. La Liturgia esequiale sarà celebrata dal papa Leone XIV, insieme con i Cardinali e gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi. Lo fa sapere il Vaticano. 

Dopo i funerali di Ruini, il feretro sarà trasferito nella diocesi natale del porporato per una seconda celebrazione esequiale, presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi nella Cattedrale di Reggio Emilia venerdì 19 giugno alle 16. Ieri, la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla si è raccolta in Cattedrale alle 20.30 per la recita del Rosario in suffragio del cardinale, insieme a mons. Morandi. 

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