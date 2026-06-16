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Sanremo, Conti: “De Martino? Non ha bisogno di consigli e benedizioni”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
“Stefano non ha bisogno di consigli e benedizioni. Lui e il suo gruppo sapranno fare al meglio, portando nuova linfa e nuove idee”. Così Carlo Conti, in occasione della presentazione del Tim Summer Hits 2026, ha risposto a chi gli chiedeva se avesse dato qualche consiglio a Stefano De Martino, nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.  

Interpellato sull’indiscrezione di un possibile cambio di regolamento per il Festival, con una presunta “serata Eurovision”, Conti ha commentato: “Se ci sarà questa variazione, vorrà dire che hanno ritenuto giusto farla. L’importante è che ci sia sempre la gara delle canzoni e della buona musica italiana”. 

Il conduttore ha poi parlato con orgoglio dei successi nati dalle sue edizioni del Festival, ancora oggi in classifica. “Una delle più grandi soddisfazioni è quando sali in macchina e cominci a sentire le canzoni del Festival. Sapere che ‘Ossessione’ (di Samurai Jay, ndr) è diventata una vera ossessione della classifica è gioia pura”, ha affermato, aggiungendo con una battuta: “In alcuni casi sono stato ‘vittima’ delle mie canzoni. Quando vinse ‘Occidentali’s Karma’, abitavo a Roma: portavo il bimbo a scuola e la canzone durava esattamente il tragitto da casa all’asilo”. 

“Evidentemente si è lavorato bene. È un Festival che ha dato grandi e belle soddisfazioni”, ha concluso. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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